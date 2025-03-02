Вчера было самое смешное политическое шоу, которое многим раскрыло глаза на реальность

Вадим Лебедев

Трамп развязал очередной узел, на своих руках. Спихнул на ЕС проблему Украины. Очередной раз... указал ЕС стойло, где они должны быть. Улучшил положение, для работы с более значимыми странами. Но США... всё равно, выгодна война с нами или конфликты в других странах. - На этом они и держатся.