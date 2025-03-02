Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    не  знаю  конечно как  будет,но  пентагон  сокращает  расходы  а  львиная  доля  расходов-  эти  базы«Красный рассвет»...
  • Вячеслав Дегтярев
    МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, пл...Руки прочь от Зел...
  • Владимир Акулов
    Пропаганда  -  это  умение  из  конфузии  сделать  викторию.«Дешевка Трамп га...

Вчера было самое смешное политическое шоу, которое многим раскрыло глаза на реальность

Вчера было самое смешное политическое шоу, которое многим раскрыло глаза на реальность

Мысли Бабы Яги Вот не зря я не стала сочинять, как прошла историческая встреча между президентом США Дональдом Трампом и каким-то типом в новом свитере! Действительность превзошла все фантазии Бабы Яги, честное слово.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АР
Александр Рязанцев
Быдло метило к Вершине,но...слетело в унитаз!..
Ответить
13 час.
Вадим Лебедев
Трамп развязал очередной узел, на своих руках. Спихнул на ЕС проблему Украины. Очередной раз... указал ЕС стойло, где они должны быть. Улучшил положение, для работы с более значимыми странами. Но США... всё равно, выгодна война с нами или конфликты в других странах. - На этом они и держатся.
Ответить
13 час.
Eduard
Трамп красавчик,сразу стал подкалывать клоуна!
Ответить
3 час.
наверх