Мысли Бабы Яги Вот не зря я не стала сочинять, как прошла историческая встреча между президентом США Дональдом Трампом и каким-то типом в новом свитере! Действительность превзошла все фантазии Бабы Яги, честное слово.
Вчера было самое смешное политическое шоу, которое многим раскрыло глаза на реальность
Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Быдло метило к Вершине,но...слетело в унитаз!..
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13 час.
Вадим Лебедев
Трамп развязал очередной узел, на своих руках. Спихнул на ЕС проблему Украины. Очередной раз... указал ЕС стойло, где они должны быть. Улучшил положение, для работы с более значимыми странами. Но США... всё равно, выгодна война с нами или конфликты в других странах. - На этом они и держатся.
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13 час.
Eduard
Трамп красавчик,сразу стал подкалывать клоуна!
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3 час.
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