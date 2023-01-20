Русская весна

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США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ

США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на нефть из РФ, несмотря на то, что некоторые европейские страны стараются в попытках сильнее сократить доходы России, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники.

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