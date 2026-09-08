«Подводная пехота» Ленинграда: Балтфлот атаковал немцев во время блокады

85 лет назад Ленинград оказался в кольце блокады. С декабря 1941-го по июль 1942-г в городе умерли до полумиллиона человек, но он не сдавался, а его защитники наносили урон врагу.
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