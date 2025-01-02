Проект автономного перехватчика БПЛА SkyDefense CobraJet

Беспилотник-истребитель CobraJet во взлетном положении: открыты створки носового подъёмного двигателя Для борьбы с беспилотными летательными аппаратами предлагаются разные средства, включая беспилотники-истребители.
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