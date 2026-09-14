Рязанская область готовит бюджет с акцентом на социальные обязательства и экономику

В бюджете Рязанской области на следующий год сохранятся социальные обязательства, продолжится поддержка семей с детьми, участников СВО и развитие инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Калужская область...
- Губернатор Владим...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым