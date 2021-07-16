Директор Агентства земельных отношений и кадастра подал в отставку

Директор Агентства земельных отношений и кадастра Анатолий Гилаш подал прошение об отставке. «Больше всего я сожалею о том, что нам не удалось вернуть государственные предприятия, в которых Агентство земельных отношений и кадастра было учредителем.
Директор Агентства земельных отношений и кадастра Анатолий Гилаш подал прошение об отставке. «Больше всего я сожалею о том, что нам не удалось вернуть государственные предприятия, в которых Агентство земельных отношений и кадастра было учредителем.
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