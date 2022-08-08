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РБК: Минтруд разработает стратегию действий в интересах женщин и уберет "стеклянный потолок"

РБК: Минтруд разработает стратегию действий в интересах женщин и уберет "стеклянный потолок"

В министерстве труда и социальной защиты РФ приступили к разработке стратегии действий в интересах женщин, которая обеспечит равные права и позволит преодолеть стереотипы о социальных ролях гражданок страны, передает "Ямал-Медиа" со ссылкой на РБК.

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