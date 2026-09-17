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ИА Регнум

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Генсек НАТО Рютте анонсировал масштабную трансформацию альянса

Генсек НАТО Рютте анонсировал масштабную трансформацию альянса

Организация Североатлантического договора (НАТО) переживет самую масштабную трансформацию за последнее поколение и перейдет к модели НАТО 3.

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