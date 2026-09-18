Олейник предсказал зимний майдан на Украине из-за кризисов

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник прогнозирует массовые протесты на Украине зимой из-за дефицита отопления и продовольствия.
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