ТАСС: за убийство помощника депутата Алихаджиева киллеру обещали 20 млн рублей

Киллер перед нападением на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева следил за ним месяц. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, за убийство исполнителю обещали 20 миллионов рублей.
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