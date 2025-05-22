ВСУ испытывают терпение Москвы массированными атаками дронов. Комментарий Георгия Бовта

Украинские беспилотники беспрерывно атакуют российские регионы с 20 мая. ПВО в эти дни уничтожила дроны в Московском регионе, Курской, Орловской, Тульской, Брянской, Тверской, Рязанской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Белгородской и других областях.