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ВСУ испытывают терпение Москвы массированными атаками дронов. Комментарий Георгия Бовта

ВСУ испытывают терпение Москвы массированными атаками дронов. Комментарий Георгия Бовта

Украинские беспилотники беспрерывно атакуют российские регионы с 20 мая. ПВО в эти дни уничтожила дроны в Московском регионе, Курской, Орловской, Тульской, Брянской, Тверской, Рязанской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Белгородской и других областях.

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