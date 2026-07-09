Как за минуту проверить качество бензина: водителям рассказали о простом способе

Новосибирцы сравнивают текущую ситуацию на рынке топлива с дефицитом позднего СССР.Автомобилисты могут быстро определить качество бензина на АЗС без специального оборудования — достаточно изучить паспорт топлива на информационном стенде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии