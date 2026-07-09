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Царьград

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Как за минуту проверить качество бензина: водителям рассказали о простом способе

Как за минуту проверить качество бензина: водителям рассказали о простом способе

Новосибирцы сравнивают текущую ситуацию на рынке топлива с дефицитом позднего СССР.Автомобилисты могут быстро определить качество бензина на АЗС без специального оборудования — достаточно изучить паспорт топлива на информационном стенде.

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