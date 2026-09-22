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Регион 29

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В Архангельске из-за дефекта на тепломагистрали снизили давление в трех округах

В Архангельске из-за дефекта на тепломагистрали снизили давление в трех округах

Работы на магистрали по проспекту Дзержинского должны завершить сегодня, а ночью систему заполнят.В Архангельске устраняют дефект на тепломагистрали по проспекту Дзержинского.

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