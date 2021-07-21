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На проекты в дорожном строительстве Новосибирска выделено 560 млн руб. из бюджета региона

На проекты в дорожном строительстве Новосибирска выделено 560 млн руб. из бюджета региона

В ходе встречи с журналистами губернатор Андрей Травников отдельно отметил, что регион будет оказывать поддержку властям Новосибирска в реализации проектов в дорожном строительстве, и в первую очередь это будут крупные инфраструктурные проекты.

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