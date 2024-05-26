Сергей Кущенко о студенческой спортивной лиге: «АСБ и Единая лига ВТБ аккуратно подглядывают друг за другом по части шоу и креатива!»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко принял участие в Совете АСБ и Матче Друзей. Его собеседниками стали председатель наблюдательного совета АСБ Александр Коновалов и исполнительный директор Сергей Крюков.
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