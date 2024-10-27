Кураховский фронт: «Кацапы прошли 5 км по голой степи, и никто их не остановил. Вы стрелять умеете?»

Юрий Ильинов

Названа большая проблема, которая приведет украинскую армию к краху Экс-офицер СБУ Прозоров назвал проблему, которая приведет ВСУ к краху Перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ, основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров заявил о том, что мобилизационного ресурса на Украине еще очень много. «Я не верю, что на Украине заканчиваются люди, там много людей. Хотя, конечно, потери колоссальные», заметил Прозоров. Вместе с тем, он отметил и позитивные для России тенденции. В частности, экс-сотрудник украинской спецслужбы обратил внимание на возрастающее количество самовольного оставления частей военнослужащими ВСУ. «Резко выросло количество самовольно оставивших части, тех, кто бежит с фронта, кто бежит с воинских частей — вот это плюс. ТЦК (украинские военкоматы — прим. ред.) гребут людей, а до фронта эти люди не доходят», продолжает Прозоров. Также важным фактором он назвал то, что подразделения ВС РФ не только пополняются людьми, но и всегда сохраняют костяк опытных кадров. В отличие от ВС РФ, украинские подразделения зачастую разбиваются наголову, утрачивая весь личный состав. «Кроме мобилизованных, они теряют еще профессионалов, которые воевали с 2014 или хотя бы с 2022 года. Вот это очень большая украинская проблема. Вот это и приведёт ВСУ к краху. У них может быть ещё миллион человек под ружьём, но это будут необстрелянные, плохо экипированные и неопытные бойцы», заключил бывший украинский подполковник.