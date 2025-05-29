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Запасаемся и пьем больше — как живет Вологда после введения «сухого закона»

Запасаемся и пьем больше — как живет Вологда после введения «сухого закона»

Закон об ограничении продажи алкоголя действует в Вологодской области уже два месяца. Жители к нововведению относятся по-разному, но почти все про себя называют закон «полусухим» — в выходные продажа не ограничена, да и в будние найти алкоголь не так уж сложно.

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