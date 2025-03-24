Осужденному к пожизненному лишению свободы предъявлено обвинение в убийстве супружеской пары, совершенном в 2003 году в городе Вельске Архангельской области

Во исполнение поручений заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича, данных на ранее состоявшихся совещаниях по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, по делу об убийстве супружеской пары в 2003 году в городе Вельске, совершенном в условиях неочевидности, региональным следственным управлением СКР по взаимодействии с УВМД России по Архангельской и Вологодской областям и УФСИН России по Вологодской области спланирован и грамотно проведен комплекс дополнительных следственных действий и оперативных мероприятий.