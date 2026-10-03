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Мировое обозрение

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Ближний Восток: США вывели войска из Ирака

Ближний Восток: США вывели войска из Ирака

Главное в тезисах: Завершение операции: США официально объявили о завершении операции «Непоколебимая решимость» и выводе войск из Ирака, закрыв 23-летнюю страницу военного присутствия, начатую вторжением 2003 года.

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