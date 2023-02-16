Жена Алвеса сказала, что Дани был пьян и не помнит, что произошло в ночь изнасилования 23-летней девушки

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес не помнит события, из-за которых оказался в тюрьме. Как передает Marca со ссылкой на передачу El Programa de Ana Rosa, Джоана Санс, жена футболиста, сообщила, что он «ничего не помнит о той ночи, поскольку был пьян».