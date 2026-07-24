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FiNE NEWS

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На МКАД с начала года не зафиксировано смертельных случаев во вторичных авариях

За последние месяцы на Московской кольцевой автомобильной дороге не зарегистрировано ни одного случая гибели участников дорожного движения в так называемых вторичных авариях — происшествиях, связанных с наездами на автомобили, остановившиеся после мелких ДТП.

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