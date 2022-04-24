Летанг о возвращении Малкина: «Он настолько талантлив, что мгновенно делает «Питтсбург» лучше. Особенно в большинстве»

Крис Летанг отметил влияние возвращения Евгения Малкина на игру «Питтсбурга». Россиянин, отбывший 4-матчевую дисквалификацию, сделал дубль в игре с «Детройтом» (7:2).

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