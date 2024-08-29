Глава Пентагона встретится с Умеровым, чтобы обсудить Курскую область

Встреча министра обороны США Ллойда Остина и главы минобороны Украины Рустема Умерова для обсуждения террористической атаки ВСУ на Курскую область пройдет 30 августа, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
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