Project Syndicate: На смену нефтедоллару может прийти ИИ-доллар

Искусственный интеллект может создать новый механизм укрепления доллара, похожий по своей роли на нефтедолларовую систему, — только теперь в центре окажутся не нефть и другое сырье, а электроэнергия, вычислительные мощности, облачные сервисы и автоматические платежи.