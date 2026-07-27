Project Syndicate: На смену нефтедоллару может прийти ИИ-доллар

Искусственный интеллект может создать новый механизм укрепления доллара, похожий по своей роли на нефтедолларовую систему, — только теперь в центре окажутся не нефть и другое сырье, а электроэнергия, вычислительные мощности, облачные сервисы и автоматические платежи.
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