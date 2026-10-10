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Телегин требовал половину квартиры и гонораров Пелагеи — теперь его имущество арестовали за долг 71 млн

Телегин требовал половину квартиры и гонораров Пелагеи — теперь его имущество арестовали за долг 71 млн

Певица Пелагея добилась ареста имущества бывшего мужа — хоккеиста Ивана Телегина. Долг спортсмена к этому моменту дорос до 71 млн рублей.

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