Аналитик назвал итоги выборов в ФРГ проявлением тотального недоверия Шольцу

Результаты местных выборов в немецких Тюрингии и Саксонии свидетельствуют о тотальном недоверии канцлеру Олафу Шольцу и его коалиции, заявил в беседе с RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
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