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Как получилось, что торт в лицо стал популярной шуткой?

Как получилось, что торт в лицо стал популярной шуткой?

  Бросить торт в лицо в шутку или назло – повторяющаяся тема как в кино, так и на телевидении. Даже если в повседневной жизни это не обычный жест, он встречается в десятках старых фильмов и комедийных скетчах.

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