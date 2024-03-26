Как получилось, что торт в лицо стал популярной шуткой?

Бросить торт в лицо в шутку или назло – повторяющаяся тема как в кино, так и на телевидении. Даже если в повседневной жизни это не обычный жест, он встречается в десятках старых фильмов и комедийных скетчах.
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