К 16:00 15 октября со стороны Керчи в очереди на досмотр перед Крымским мостом стояли 302 автомобиля, время ожидания превышало час, тогда как со стороны Краснодарского края движение шло свободно.
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