«Ъ»: Генпрокуратура подала иск к Домодедово по результатам проверки порядка приватизации

В списке ответчиков указаны владелец аэропорта и еще около 30 компанийГенеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом, после проверки порядка приватизации объектов в аэропорту, сообщает издание «Коммерсантъ».