«Ъ»: Генпрокуратура подала иск к Домодедово по результатам проверки порядка приватизации

В списке ответчиков указаны владелец аэропорта и еще около 30 компанийГенеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом, после проверки порядка приватизации объектов в аэропорту, сообщает издание «Коммерсантъ».
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