«Невероятное двуличие»: Трамп и Иран разошлись в показаниях о переговорах

Знаете, есть такая поговорка: «У каждого своя правда». 3 августа 2026 года эта поговорка обрела новое измерение.
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