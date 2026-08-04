Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Невероятное двуличие»: Трамп и Иран разошлись в показаниях о переговорах

«Невероятное двуличие»: Трамп и Иран разошлись в показаниях о переговорах

Знаете, есть такая поговорка: «У каждого своя правда». 3 августа 2026 года эта поговорка обрела новое измерение.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
Как по мне, таки Додик главный баклан всея планеты..... выведут его из президентского домика, прошу не путать с Белым, посредством ноги в ковбойском сапоге.....
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1 м.