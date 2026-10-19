Когда я пересматриваю свои старые заметки, меня снова накрывает то самое ощущение — смесь предвкушения, лёгкой паники и абсолютного восторга.
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