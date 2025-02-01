В Курской области подготовлены новые решения по проблемам переселенцев

Второе заседание координационного совета по решению проблем вынужденных переселенцев из курского приграничья провел врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, 1 февраля сообщил он в своем Telegram-канале.
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