Ванилла SU

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Работа — не самое лучшее место для проявления чувств.

Работа — не самое лучшее место для проявления чувств.

﻿﻿О, сочувствие! Легкое и приятное чувство, из которого может родиться настоящая любовь. Женщины определяют его по учащенному сердцебиению и круговороту мыслей «о нем» в голове.

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