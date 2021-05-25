Женский мир

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Шекспира обвинили в расизме. Поэт слишком сильно во...

Шекспира обвинили в расизме. Поэт слишком сильно во...

Британские культурологи нашли расистский подтекст в пьесах Шекспира и запустили цикл семинаров «Антирасистский Шекспир», направленных на «деколонизацию» пьес автора и устранение преград, которые могут стать помехой их восприятию или исполнению.

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