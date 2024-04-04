В Москве подвели итоги цикла из 10 семинаров для производителей и инвесторов

Итоги цикла бизнес-семинаров провели в Москве. Мероприятия проводились в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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