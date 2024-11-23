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Царьград

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RT: умер бывший офицер армии США, просивший у Путина гражданство

RT: умер бывший офицер армии США, просивший у Путина гражданство

Бывший офицер армии США Скотт Беннет, попросивший президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство, скончался.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
..Скорее всего убили или отравили...Слишком много правды сказал о США и их кукловодов....
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14 час.

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