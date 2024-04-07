И поблагодарил ее за вклад в развитие страны Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил с днем рождения председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко.
«Железная рука в бархатной перчатке»: Александр Бельский поздравил с юбилеем Валентину Матвиенко
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Брежнев в её годы ушёл из жизни, а тут самый пик активности! Да и другие из власти подошли к КРИТИЧЕСКОМУ (когда критикуют за возраст) рубежу; даже не верится, что совсем недавно они критиковали престарелое политбюро, а теперь сами такие. Се ля ви!
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17 час.
Александр Глущенко
тебе -то , что ? А ? пЕйсатель ... Она кто ? Она председатель С.Ф. !!! А сиськи-миськи кем был в сссрах? Какие судьбоносные решения принимал пять раз херой соСиалистического труда и ордена "Победы" ? И какие решения она может принять ? Или подписать ?
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16 час.
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