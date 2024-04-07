«Железная рука в бархатной перчатке»: Александр Бельский поздравил с юбилеем Валентину Матвиенко

Виталий Кирпиченко

Брежнев в её годы ушёл из жизни, а тут самый пик активности! Да и другие из власти подошли к КРИТИЧЕСКОМУ (когда критикуют за возраст) рубежу; даже не верится, что совсем недавно они критиковали престарелое политбюро, а теперь сами такие. Се ля ви!