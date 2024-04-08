«Аэрофлот» разрешил переоформлять билеты на рейсы в Орск и Оренбург

В связи с наводнением в Оренбургской области авиакомпания «Аэрофлот» предоставляет возможность переоформления билетов для пассажиров, планирующих вылет до 15 апреля 2024 года на направлениях Оренбурга и Орска.
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