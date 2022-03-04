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Аэропорт Симферополя не будет брать деньги за парковку с тех крымчан, которые не могут вернуться с 24 февраля

Аэропорт Симферополя не будет брать плату за парковку с тех крымчан, которые не смогли вернуться на полуостров после 24 февраля и оставили свой автомобиль на территории воздушной гавани.

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