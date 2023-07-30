Театр абсурда

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ИГРУШКИ ЗАМИНИРОВАНЫ, ВЫХОДА НЕТ. НЕМЦЕВ ГОТОВЯТ К НОВОЙ БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ

ИГРУШКИ ЗАМИНИРОВАНЫ, ВЫХОДА НЕТ. НЕМЦЕВ ГОТОВЯТ К НОВОЙ БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ

ФОТО: KLYMENKO MARIIA/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ ПЕРЛА Министр иностранных дел Германии внезапно впала в истерику и наговорила о России такое, что хватило бы для обвинительного заключения на Нюрнбергском трибунале.

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