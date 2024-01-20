Бытовой подбор: продажи умных холодильников и чайников в РФ выросли на четверть

В 2023 году продажи умных холодильников, стиральных машин, чайников, пылесосов и другой техники, подключаемой к интернету и управляемой со смартфона, выросли более чем на 25% — до $750 млн, подсчитало агентство TelecomDaily.
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