Почему растут акции "ВСМПО-АВИСМА"У “ВСМПО-АВИСМА” невысокий оборот акций и низкий free-float, поэтому отскок в 4% можно связать со спекулятивным интересом на фоне новостей о возможном ограничении экспорта титана в недружественные страны.