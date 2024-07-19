В Великом Новгороде задержан налётчик с пневматическим пистолетом

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Новгородской области, в полицию обратился 18-летний житель областного центра, который сообщил, что после посещения магазина автозапчастей, расположенного в Западном микрорайоне, на него напал неизвестный мужчина с пистолетом.