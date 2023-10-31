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Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на Царёва

Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на Царёва

Федеральная служба безопасности нашла и задержала завербованного СБУ жителя Ялты, который в феврале устроился на работу в отдел закупок санатория им.

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