Совершавший экстренную посадку самолет благополучно сел в Пулково

Сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре Самолет компании Nordwind, совершавший экстренную посадку в аэропорту Пулково, благополучно приземлился, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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