Российский рынок определяется с вектором движения

Российский рынок может начать торговую сессию с"боковика". Перед стартом торгов сложилсянеоднозначныйвнешний фон: фьючерсы на американские индексы проседают, азиатские биржи в основном растут, а котировки на нефть также находятся в "зеленой зоне".