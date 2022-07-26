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Российский рынок определяется с вектором движения

Российский рынок определяется с вектором движения

Российский рынок может начать торговую сессию с"боковика". Перед стартом торгов сложилсянеоднозначныйвнешний фон: фьючерсы на американские индексы проседают, азиатские биржи в основном растут, а котировки на нефть также находятся в "зеленой зоне".

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