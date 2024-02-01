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Рогов: Заявление Буданова о новом наступлении является политической игрой

Рогов: Заявление Буданова о новом наступлении является политической игрой

Заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о готовящемся новом наступлении ВСУ грядущей весной являются частью политической игры, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

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