НАТО боится России: Каллас о необходимости укрепления европейской мощи

Eduard

Вашу ЕС и НАТО изначально создали не для обороны(это враньё),а для войны с Россией,так как Франция и Германия уже получали в свое время,Решили всю Европу против России выставить.Этр глупо как минимум.Росмия мирная страна,а НАТО если понадобится в полчаса ядерными ракетами уничтожит,это не проблема!