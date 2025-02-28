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НАТО боится России: Каллас о необходимости укрепления европейской мощи

НАТО боится России: Каллас о необходимости укрепления европейской мощи

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о страхе перед Россией как причине участия стран в НАТО. Она подчеркнула, что Европа не сможет участвовать в урегулировании конфликта на Украине без переговоров и отметила необходимость укрепления геополитической мощи Европы.

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Комментарии
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Eduard
Вы для Украины вообще никто,не навязывайтесь!
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1 д.
Eduard
Вашу ЕС и НАТО изначально создали не для обороны(это враньё),а для войны с Россией,так как Франция и Германия уже получали в свое время,Решили всю Европу против России выставить.Этр глупо как минимум.Росмия мирная страна,а НАТО если понадобится в полчаса ядерными ракетами уничтожит,это не проблема!
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1 д.
Eduard
Кто вообще может в нормальном уме поверить,что на НАТО могут напасть? Кому они врут?
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1 д.
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