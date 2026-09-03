Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники МВД по Республике Мордовия организовали профилактическое мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата неразрывно связана с трагическими событиями в Беслане и призвана объединить общество в стремлении противостоять террористическим угрозам.

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