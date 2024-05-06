Вышла за него из-за долга? Вскрылась правда о родителях Галкина* и Пугачевой

Пока поклонники Аллы Пугачёвой считают, что именно Алла Борисовна раскрутила своего молодого мужа и буквально выписала ему путёвку в жизнь, другие пользователи сети спорят на эту тему и говорят, что все было совсем наоборот.
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